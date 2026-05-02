Rs2,672 crore bank fraud: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ, 2,672 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಹೌಸ್ (ಐ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಮಲೇಶ್ ಪರೇಖ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಸಿಬಿಐನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಶಾಖೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು 25 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 2,672 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2022 ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಪರೇಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರುವಾಯ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪರೇಖ್ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರಿಮಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.