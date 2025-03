Rupee Symbol History: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಇದರ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂಟು..!

Rupee Symbol History: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 2025-26 ರ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ '₹' ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ 'ರೂ' (Ru) ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಷಾ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವಾದ ತಾರಕ್ಕೇರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದಯಕುಮಾರ್..!

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಚಿಹ್ನೆ '₹' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ. ಅವರು 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1978 ರಂದು ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಚೆನ್ನೈನವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎನ್. ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.

He is Udaya Kumar Dharmalingam from Tamil Nadu, the designer of Indian rupee symbol ₹ in 2010.

At that time, his parents said that their son brought glory to Tamil Nadu. He is son of DMK leader N. Dharmalingam.

Today, DMK govt removed the Rupee symbol ₹ from the state budget. pic.twitter.com/TD6GcZLUGE

