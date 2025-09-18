English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಬರಿ ಮಲೆಯ 4 ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ? ಮೂರು ವಾರದೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜಾ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 01:18 PM IST
  • ಶಬರಿ ಮಲೆಯ 4 ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ
  • ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದ ಕೋರ್ಟ್
  • ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ

Trending Photos

ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
actress raasi
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!
camera icon7
Sonam Kapoor
ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ
camera icon5
Sydney Sweeney
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ
ಶಬರಿ ಮಲೆಯ 4 ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ? ಮೂರು ವಾರದೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ "ದ್ವಾರಪಾಲಕ" ವಿಗ್ರಹಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟೆಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಈ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೂಗಿದಾಗ, ಅವು 4.541 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜಾ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ವಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  : ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳೇ ಇವೆ..! ಸರ್ಪಗಳೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ : 
ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ  ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಖ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕೋರಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 19, 2019 ರಂದು, ಭಕ್ತ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 25.4 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ 12 ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ, ಜುಲೈ 20 ರಂದು, 17.4 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಎರಡು 'ಪೀಠಗಳನ್ನು' ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

4.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಏನಾಯಿತು? : 
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾದ ತೂಕ 42.8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು . . ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2019 ರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಕೇವಲ 38.258 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 4.541 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು "ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮರು ತೂಕ ಮಾಡಿದಾಗ,  ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ .  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ 15 ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ..! ದುಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ

ತನಿಖಾ ಆದೇಶಗಳು : 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ರಂದು ಪೊಟ್ಟಿಗೆ "ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ"ವಾಗಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪೊಟ್ಟಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ದ್ವಾರಪಾಲರು ಮತ್ತು ಪೀಠಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

SabarimalaSabarimala templeSabarimala temple goldSabarimala temle gold missing case Kerala High Court

Trending News