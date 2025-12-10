English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 10, 2025, 11:59 PM IST
  • ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ನ್ಯಾ.ಮನ್ಮೀತ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೋರಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
  • ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
camera icon6
Water Heater
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕಂಟಕವಾದ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'..!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮನ್ಮೀತ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೋರಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್: ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಕಿದೆ 99 ರನ್...!

ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ, ನಟರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author
Salman Khandelhi high courtpersonality rightspublicity rightscelebrity identity protection

Trending News