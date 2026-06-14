ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 6 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇ 29 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಂದ ಭಾಷಾ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು 'ಸಮಗಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್' ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಗಳ ಸುಗಮ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
ಒಂದೇ ವಿಭಾಗವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು: ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗವಿರಲೇಬೇಕು.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ಜೋಡಣೆ:
2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (CBSE) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF-SE) 2023 ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರವಷ್ಟೇ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.