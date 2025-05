'ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವು ಪಾಕ್ ಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ'

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ಭಾರತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇ 10 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವು ನಾವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

#WATCH | On cessation of firing & military action between India and Pakistan, EAM Dr S Jaishankar says,"...It is clear who wanted cessation of firing."

"We achieved the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure. Since key goals were achieved, I… pic.twitter.com/4IiAAY72Iz

