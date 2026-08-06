/ ಮಳೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

school college holiday declared: ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 6 ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದರು (ಕೇರಳ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಆಗಸ್ಟ್ 6). ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ ವಲಯಗಳು:
ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಲಂಕಾರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕುಟ್ಟನಾಡು, ತಿರುವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಮ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು, ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೊಝಿಂಚೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ಕುಟ್ಟನಾಡ್, ಚೆಂಗನ್ನೂರು, ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವೆಲಿಕ್ಕರ
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳವರೆಗೆಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಜೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವೆಲಿಕ್ಕರ, ಚೆರ್ತಲಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಲಪುಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಡಿಇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.