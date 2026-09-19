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School Holiday: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ರಜೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

 School Holiday declared: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ  ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 19, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:32 PM IST
School Holiday: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ರಜೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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