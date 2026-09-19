/School Holiday: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ರಜೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ರಜೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026... ಕೇರಳದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯ ದಿನ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೇರಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಈ ದಿನ ರಜೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ರಜೆ:
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಜೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ತೇಜ ದಶಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಜೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ದಿನದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾ ದಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳೂ ಈ ದಿನದಂದು ಬರುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕೇರಳದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೇರಳದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ರಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ
ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಧಿ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರಜಾದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳು
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯಾರು?
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೇರಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ,ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಜೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.