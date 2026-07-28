/ಭಾರೀ ಮಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

school holiday: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯುವ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಶಾಲಾ ರಜೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೆಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಐಎಂಡಿ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಆಳವಾದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..
ಐಎಂಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 27 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಲಸೋರ್ (ಒಡಿಶಾ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪರಿಣಾಮವು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಣ್ಣಾವಲಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಳೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಳವಾದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 27 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಲಸೋರ್ (ಒಡಿಶಾ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ, ಇದರ ಉಳಿದ ಪರಿಣಾಮವು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ?
ಒಡಿಶಾ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಾಲಸೋರ್, ಭದ್ರಕ್, ಮಯೂರ್ಭಂಜ್, ಕೇಂದ್ರಪಾರ, ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರ, ಕಟಕ್, ಜಾಜ್ಪುರ, ಪುರಿ, ಖೋರ್ಧಾ ಮತ್ತು ಕೆಂಡುಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಘೊಷಿಸಿದ್ಯಾ?
ಕೊಂಕಣ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಗರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ, ಪಾಲ್ಘರ್, ರಾಯಗಢ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸತಾರಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿವೆ.
ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ. ಸೂರತ್, ನವಸಾರಿ, ವಲ್ಸಾದ್, ಡಾಂಗ್, ಟ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಭರೂಚ್ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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