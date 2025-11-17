English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್‌: ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

School Holiday: ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:41 AM IST
  • ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
  • ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್‌: ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!

School Holiday: ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನೂತನ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಮಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್..! ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ.?

ದೆಹಲಿ NCR ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ನೋಯ್ಡಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಾಟ್ನಾ, ಗಯಾ, ನಳಂದ, ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಟೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಕಡಪ, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ... ಎಚ್ಚರ..! ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.29 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಅದೇ ರೀತಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ, ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಗಂಜಾಂ, ಗಜಪತಿ, ರಾಯಗಡ, ಕೊರಾಪುಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕನ್‌ಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು.ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ, ನೋಯ್ಡಾ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ! ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ನೆಲ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆ..

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

School Holiday On November 17School ClosuresTamil NaduNovember 17 2025heavy rainfall

