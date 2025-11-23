ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025 ಮಂಡನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025’ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ತಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗಳು:
-1992ರ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ಕಾಯ್ದೆ
-1996ರ ಠೇವಣಿದಾರರು ಕಾಯ್ದೆ
-1956ರ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ
-2007ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡ್’ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.2021-22ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ:
-ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಸರಣೆ ವೆಚ್ಚ (Compliance Cost) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
-ಸೆಬಿ, ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
-ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ತಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.