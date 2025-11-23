English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025 ಮಂಡನೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025 ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:10 PM IST
  • ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡ್’ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಏಕೀಕೃತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು
  • ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025 ಮಂಡನೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ 2025’ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ತಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗಳು:

-1992ರ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ಕಾಯ್ದೆ

-1996ರ ಠೇವಣಿದಾರರು ಕಾಯ್ದೆ

-1956ರ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ

-2007ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಡ್’ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.2021-22ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ಏಕೀಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ:

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gratuity Calculation : ಇನ್ಮುಂದೆ 5 ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

-ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಸರಣೆ ವೆಚ್ಚ (Compliance Cost) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ.

-ಸೆಬಿ, ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

-ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ತಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

