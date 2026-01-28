ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್‌ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ..! ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ NCP ನಾಯಕ?

Sharad Pawar on Ajit Pawar death : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ರನ್ವೇಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ..? ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು.. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು..?
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ? : ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ನಗರಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಜನರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗಡಿಮಾ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಭಿಗ್ವಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.