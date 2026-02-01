ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ನೀಡದ 68,000 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ತಡೆಹಿಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 68,000 ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸುಮಾರು 68,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8,66,261 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು..!
1956 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 24 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8,66,261 ನೌಕರರು ಜನವರಿ 31 ರೊಳಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪದ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 2025 ರವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 31 ರೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈ ಆದೇಶದ ನಂತರವೂ 68,236 ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮಾನವ ಸಂಪದ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 34,926 ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
22,624 ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು IV ನೇ ದರ್ಜೆ, 7204 ಮಂದಿ II ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 2628 ಮಂದಿ I ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1612 ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 854 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಳವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಒಟ್ಟು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಜನರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಕಂದಾಯ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಹಕಾರಿ, ಅಬಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.