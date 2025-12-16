English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ಶಾಕ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ..!

ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ WhatsApp ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:25 PM IST
  • ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ NCLAT ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ 213 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಲ್ಲ
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ (CCI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ NCLAT ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ಶಾಕ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLAT) ಮಂಗಳವಾರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ WhatsApp ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ WhatsApp ಯಾವುದೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಯೂರಿಯಾ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ! 28 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 190 ಟನ್ ಜಪ್ತಿ

ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು NCLAT ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2021 ರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಬ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಈ 2mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್..! 100,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸಾವು..!

ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಎಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಬರೋಕಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ NCLAT ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೆ 213 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಲ್ಲ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗ (CCI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ NCLAT ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೀಠವು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Appellate TribunalNCLATWhatsApps privacyconsent safeguardsCompetition Commission Of India

