ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈಗ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 215 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ,ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೀಮಿಗೆ 1 ಪೈಸಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2 ಪೈಸಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 500 ಕೀಮಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ರೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹600 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ (MST) ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಈಗ ಪ್ರಯಾಣದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1,15,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರಕೋಟಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವು ₹2,63,000 ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಈಗ ಸರಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದರಗಳಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.