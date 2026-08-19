/3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್:‌ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ!

Hyderabad Theft Case: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಸುಳಿವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿನಾಯಕನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಯಾದಯ್ಯರ ಕುಟುಂಬದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಬಯಲು
ವಿನಾಯಕನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಯಾದಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಸುಮಾರು 9 ತೋಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯಾದಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
3 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಿಗದ ಕಳ್ಳರ ಸುಳಿವು
ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾದಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆ ಸೀರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿತ್ತು. ಇದೇ ಸೀರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸೀರೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ತಿರುವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾದಯ್ಯ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಧರಿಸಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸೀರೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾದಯ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಸೀರೆ ಇದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ತಡಮಾಡದೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದಂಪತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ
ಪೊಲೀಸರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬುಗ್ಗ ರಾಮುಲುನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಂತರ ಲಭ್ಯವಾದ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾದಯ್ಯರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಕಲಿ ಕೀ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯಿಂದ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು?
ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 8.7 ತೋಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಳುವಾದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀರೆಯೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಬೆರಳಚ್ಚು, ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆರೋಪಿಗಳತ್ತ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಸೀರೆ, ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೀರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
3 ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ
2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳುವಾದ ಸೀರೆಯೊಂದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯೇ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಸೀರೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ತನಿಖೆ ಕೊನೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳ್ಳತನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.