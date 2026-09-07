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ಅಮರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ದೇಶದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.!

ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬರಿ ಒಬ್ಬ ಬಿ.ಎ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತ ಕಂಡ ಅಮರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಯುಗಪುರುಷ. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:43 PM IST
ಅಮರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ದೇಶದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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