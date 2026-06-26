Ketan Agarwal murder case : ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು (CDR) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ 2008 ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 238 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಕೇವಲ ‘ಕೇತನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?’ ಎಂಬ ಹತ್ಯೆಯ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕರಾಳ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿರುಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಎರಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೈಪುರದ ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಮನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಹೆತ್ತವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗಲಾಗದ ಸಿಯಾ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾವಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಳು.
ಮೊದಲ ಯತ್ನ ವಿಫಲ: ಅದು ಜೂನ್ 14, ಸಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೇತನ್ ಪೊದೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಯಾ, "ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳಿದೆ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಎರಡನೇ ಯತ್ನ: ಜೂನ್ 18, ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಫಲವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಳ್ಳಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ನನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಧಯೆಯಿಂದ 400 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭಾವಿ ಪತಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಿಯಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ದುಃಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಈ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಗೇಮ್: ಕೇತನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈಗ ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡಿಸಿ, ಕೊಲೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೇ ಸಿಯಾ." ಎಂದು ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌದರಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ..
ಇತ್ತ ಸಿಯಾ ಸಹ "ಕೇತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಚೇತನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 14ರಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಚೇತನ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು." ಎಂದು ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೊಲೆ (Ketan Murder case) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳ್ಳಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.