ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ.! ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ 

Sleep internship : ವೇಕ್‌ಫಿಟ್ "ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್" ನ 5 ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:08 PM IST
    • ವೇಕ್‌ಫಿಟ್ "ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್" ನ 5 ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
    • ಆಯ್ದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
    • ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಬೀಳುತ್ತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ

ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ.! ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ 

Jobs offers 2025: ಯೋಚಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೀರಿ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಸ್‌ನ ಭಯವಿರಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮಲಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಬೀಳುತ್ತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.

ಪ್ರತಿದಿನ 8-9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಚೇರಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಆದರೆ, ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ವೇಕ್‌ಫಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಐದನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನರು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಲಗಿದ ನಂತರ, ಈ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? : ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್‌ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೇಕ್‌ಫಿಟ್ ಇಂತಹ ಆಫರ್ ತಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? : ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಕಂಪನಿಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಕ್‌ಫಿಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಅನ್ವಯಿಸು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EducationJobsWakefit sleep internship 2025Get paid to sleep IndiaSleep internship salary 10 lakh

