ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್‌ ನಡೆಯಲ್ಲ! ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ

Free bus scheme : ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:00 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್‌ ನಡೆಯಲ್ಲ! ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ

Free bus scheme: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ Mahalakshmi Scheme ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಳಾಸ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ಚಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿದೆ.

ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳು ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಲಿದೆ.

ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 1.5 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿದೆ.

