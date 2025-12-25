Smartphone Ban : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸಾರಗಳೂ ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುದಾಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುದಾಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..
ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ 15 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.