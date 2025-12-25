English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿಷೇಧ: ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಕೇಳಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:10 PM IST
    • ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ
    • ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

Smartphone Ban : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸಾರಗಳೂ ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುದಾಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜಾಲೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುದಾಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಲ್‌ಫೋನ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್! ಏನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..  

ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ 15 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Smartphone BanBanPhone banMobile banpanchayat ban mobile

