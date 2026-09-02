ತಮಿಳುನಾಡು : ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಮಿಳು ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 52 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ : ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಫೋನ್ ಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ನಿಶೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮನ್ಯ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಒಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ, ದೇವರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಭಂಧವಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ₹5 ಶುಲ್ಕ: ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಭಕ್ತರು 5 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಮರಳುವಾಗ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಫೋನ್ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಸಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಸಮಧಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ತರಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೊಂದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಭಕ್ತರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..