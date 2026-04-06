ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿವೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು..! BSF ನಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್..!

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 371 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವವರು ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 6, 2026, 03:32 PM IST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AI)

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಹಾಗೆ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದವು ನದಿಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ.ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕವಚ ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 371 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವವರು ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ

ಏನಿದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ?

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನದಿ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನುಸುಳುಕೊರರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನಿಗೆ ತಾನು ದಾಟಲಿರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ನದಿ ದಾಟುವ ಮೊದಲು ನೂರು ಸಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

 

