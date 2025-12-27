ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ..16ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್‌!ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ ಆದ್ರೂ ಏನು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Social media ban for children : 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಹಾಗದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..ಯಾಕೇ ಏನು ಅಂತಾ ಮುಂದೇ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೇ ಓದಿ.  

Dec 27, 2025, 12:50 PM IST
Social media ban for children :  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್!...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡ್‌ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್‌ಸೋಕು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ತಾಯಂದಿರು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಲು ಫೋನ್‌ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..ಅದ್ರಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅಪ್ರಾಪ್ತರೆಲ್ಲಾರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೇ ಆಳುವಂತಾಗಿದೆ..ಈ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ 16ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಿ. ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಪಿಐಎಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದು,ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದ "ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ
 

 

