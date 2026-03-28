ಆಗಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ!.. ಪಾನಿಪುರಿಗೂ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

Panipuri: ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಪುಚ್ಕ, ಗುಪ್ಚುಪ್... ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ತಿಂಡಿಯ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವನು ದ್ರೌಪದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಗೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಕುಂತಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಳ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, "ಐದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಳು. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಲೂ ಮಸಾಲ ತುಂಬಿಸಿದಳು. ಹುಣಸೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ವಿಶೇಷ ಪಾನಿ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಂತರ 'ಫುಲ್ಕಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 'ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ' ಅಥವಾ 'ಪಾನಿಪುರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಮಗಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಬಿಹಾರ) ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ತಯಾರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪುಷ್ಪೇಶ್ ಪಂತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪಾನಿಪುರಿಯ ರೂಪವು ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 125 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ರಾಜ್ ಕಚೋರಿ ಎಂಬ ಖಾದ್ಯದ ಸಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪಾನಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಇದ್ದಿರುವುದು ಅಸಂಭವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪುರಾಣವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.ಸತ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
