/ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ

Nand Kishore Goenka: ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗೋ ಸೇವೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಜೀವನವಿಡೀ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಸಾರ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಹರಿಯಾಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಹರಿಯಾಣದ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವ ರಣಬೀರ್ ಗಂಗ್ವಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸುಭಾಷ್ ಬರಾಲಾ, ಹಂಸಿ ಶಾಸಕ ವಿನೋದ್ ಭಯಾನ, ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಮಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಆದಂಪುರ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೌಹರ್ ಶಾಸಕ ಅಮಿತ್ ಚಾಚನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಸಂತಾಪ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... "ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸ್ವಭಾವವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ..." ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ್ಯವಾದಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೋಸಬಳೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೋ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬರೆದಿದೆ.
ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಸಹ ಭಾಗಿ
ಯೋಗ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಿಸಾರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು "ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬ, ನಾನು ಅವರ ಐದನೇ ಸಹೋದರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಸೇವೆ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ..