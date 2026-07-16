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ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ

Nand Kishore Goenka: ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಹರಿಯಾಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:17 PM IST
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ನಿಧನ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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