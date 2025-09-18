ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ.! ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸೂತಕದ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಭಾನುವಾರ, ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ರಾತ್ರಿ 10:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಉತ್ತುಂಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01:11 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:23 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂತಕ ಕಾಲ:
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸುತಕ ಕಾಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸುತಕ ಕಾಲವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುತಕ ಕಾಲವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅದರ ಸೂತಕ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ:
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ದಾನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು.