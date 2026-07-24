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Sonam Wangchuk: 26 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್‌! ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Hunger Strike: ಲಡಾಖ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸೋನಮ್‌ ವಾಂಗ್ಚುಕ್‌ (Sonam Wangchuk) ಕಳೆದ 26 ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಾದ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು (Hunger Strike) ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 24) ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:26 PM IST
Sonam Wangchuk: 26 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ನೀಡಿದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್‌! ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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