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Sonam Wangchuk: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್‌ 22ನೇ ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

CJP Strike: ಸಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ (Sonam Wangchuk Hunger Strike) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ 'ಸಂಸತ್ ಚಲೋ' ಚಳವಳಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಏನು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (Dharmendra Pradhan Resignation) ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ವಿಧಿಸಿದ ಆ 3 ಷರತ್ತುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:32 PM IST
Sonam Wangchuk: ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್‌ 22ನೇ ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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