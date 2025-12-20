ಮೂರು ಕೋಟಿಗಾಗಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು..!

sons kill father to snak claim insurance money : ಹಣ ಅಂದರೆ ಹೆಣನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ...ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಮಜಾ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೊಥಟ್ಟೂರ್ಪೆಟ್ಟೈ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ತಿರುತ್ತಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಸಹಾಯಕ ಇ.ಪಿ.ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 59 ವರ್ಷದ ಇ.ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ರ ಜಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಇ.ಪಿ.ಗಣೇಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪುತ್ರನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಸ್ರಾ ಗಾರ್ಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್ ಹೀಗಿದೆ
ಇದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪುತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲದೇ.. ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೇಯನ್ನ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನು, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಸಾಯಿಸಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ವಿಮಾ ಪಡೆಯಲು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಖತ್ತಾಗಿಯೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಮನವೂರಿನ ಜಿ ಬಾಲಾಜಿ , ಬಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ , ಮೋಸರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ದಿನಕರ್ ,ಮನವೂರಿನ ಜಿ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳು, ಇ.ಪಿ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಂತೆ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ತಂದೆ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತ ತಂದೆಯನ್ನೆ ಕೊಂದಿರೋದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈಕೆ! ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆನೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ..