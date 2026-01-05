English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾದ ಯುವತಿ..! ವಿದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಅಂಕಲ್‌!!

ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾದ ಯುವತಿ..! ವಿದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಅಂಕಲ್‌!!

ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಜಗಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 5, 2026, 05:28 PM IST
  • ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾದ ಯುವತಿ..!
  • ವಿದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಅಂಕಲ್‌!!
  • ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ 3,000ರೂ. ಖಾತೆಗೆ
camera icon15
PONGAL
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇರುವವರಿಗೆ 3,000ರೂ. ಖಾತೆಗೆ
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Deepika Padukone Networth
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾದ ಯುವತಿ..! ವಿದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಅಂಕಲ್‌!!

Add Zee News as a Preferred Source

Live-in Relationship

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.. ಪರಿಚಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ, ಮದುವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಪರಿಚಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ -150ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯುವಕ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಜೋಡಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 75,000 MBBS ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಜಗಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಆಕೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು? ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು? ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಏಕೆ ಇರಿದಳು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

live-in relationshipMurder caseLive-in Relationship Murder CaseGreater Noida NewsManipur Woman Arrested

Trending News