Live-in Relationship
: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.. ಪರಿಚಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ, ಮದುವೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಪರಿಚಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ -150ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯುವಕ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಜೋಡಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 75,000 MBBS ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ
ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಜಗಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಆಕೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು? ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು? ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಏಕೆ ಇರಿದಳು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ