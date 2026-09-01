ಇಂದಿನಿಂದ ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ತಿಂಗಳು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಋತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಇರಲಿವೆ? ಈ ತಿಂಗಳು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕೂಟಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6-7 ದಿನ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಜೆ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 (ಶುಕ್ರವಾರ) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 (ಶನಿವಾರ) – ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ:
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 (ಶನಿವಾರ) ಈ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನವೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 (ಸೋಮವಾರ) – ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ:
ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಬ್ಬವಾದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರಲಿದ್ದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 (ಶುಕ್ರವಾರ) – ಗೌರಿ ಪೂಜೆ:
ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ/ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸುಮರು ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ/ಯಾಜ್ ದಹೂಮ್ ಷರೀಫ್:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ/ಯಾಜ್ ದಹೂಮ್ ಷರೀಫ್ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ರಜೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 (ಶುಕ್ರವಾರ) - ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ (ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನ್):
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನವೇ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ಶಾಲಾ ರಜಾ ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಖರವಾದ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ, ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, CBSE, ICSE ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ-ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರ ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.