ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Shri Krishna Bihar: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಇಂದು "ಬಿಹಾರ ಕೇಸರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 1937 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ೧೯೩೯ ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ:
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಅನುಗ್ರಹ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಭೂಮಿಹಾರ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನುಗ್ರಹ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸತತ ಹಲವಾರು ಅವಧಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಶೋಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಹಾರ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಷಯವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಯುಗಾಂತ್ಯ:
ಜನವರಿ 31, 1961 ರಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣವು ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅವರು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಏರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.