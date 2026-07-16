/ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಓರ್ವ ಸಾವು!.. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

stampede at puri jagannath rath yatra: ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಪಹಂಡಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ರಥಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಜನರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಜನರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದು,ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ; 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಜುಲೈ 18, 2015: ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ನಬಕಲೇಬರ್ ರಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮರಿಚಿಕೋಟ್ ಚೌಕದ ಬಳಿ ಜನಸಮೂಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.
ಜೂನ್ 29, 2025: ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಶಾರದಾಬಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಜನಸಮೂಹವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂವರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು.