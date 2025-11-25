English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

state with the highest number of drunkards: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಕುಡಿಯುವವರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವು ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:36 PM IST
The state with the highest number of drunkards in the country: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಕುಡಿಯುವವರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವು ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡುಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

2015-16ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-4 ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 53.8 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 34.9 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

2019-21ರ 5ನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 50% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 31.2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ ಪುರುಷ ಕುಡಿಯುವವರ ಪ್ರಮಾಣ 29.2% ರಿಂದ 22.4% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ಮದ್ಯವು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಪೊಂಗ್ (ಅಕ್ಕಿ ಬಿಯರ್), ಒಪೊ ಮತ್ತು ಮಧುವಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 6.88 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 6.47 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ (3.71 ಕೋಟಿ), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (3.55 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2.71 ಕೋಟಿ) ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ

