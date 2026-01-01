English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವಿರದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ

state without a railway line: ಭಾರತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 02:29 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಒರಟಾಗಿದೆ
  • ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ

state without a railway line: ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಸೇಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಒರಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವಾಕ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ದಿಂದ ರಂಗ್ಪೋ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ವರೆಗಿನ 45 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ತಲುಪಲು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) ಅಥವಾ ಸಿಲಿಗುರಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬಸ್) 80 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಯಾವುದು.. ಕೊನೆಗೆ ಆಚರಿಸೋ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊದಲ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಮೆಂಡಿಪಥರ್ ಅನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಇನ್ನೂ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

 

GKindian railwaySikkimstate with no railwaywhich Indian state have no railway

