/ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ

subhash chandra alleges: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಸಾರ್ ಆಡಳಿತವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಆರೋಪ
ಕೆಲವು ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಹಿಸಾರ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ 450 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $500 ಮಿಲಿಯನ್) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಭೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ₹700 ರಿಂದ ₹800 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $700 ಮಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 108 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಯಿತು, ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿ-ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಮೇಶ್ ಸರಪಂಚರು, ಜುಲೈ 23 ರೊಳಗೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.