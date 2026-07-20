Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ

ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ

subhash chandra alleges: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ₹700-800 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 23 ರೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:35 PM IST
ಸಿಎವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣು, ವೃದ್ಧರ ಗೋಳಾಟ!
Anna Bhagya Scheme Mandatory Certificate59 min ago
2
Shivamogga crime1 hr ago
3
Vegetable Raja Elephant1 hr ago
4
Aishwarya Sindhogi1 hr ago
5
Kajal Aggarwal1 hr ago