Zee Entertainment: ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ನಾಗ್ಪುರಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಚೀಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ನಾಗಪುರಕರ್ ಅವರು ನೋಯ್ಡಾದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜೀ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ?
ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೀ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದೀಗ ಜೀ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಚೀಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಲೋಚನೆ, ಗಮನಗಳು ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಿಒಒ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒಒ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರು, "ಕಂಟೆಂಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ನಾಗ್ಪುರಕರ್ ಅವರ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಸುದೀಪ್ ನಾಗ್ಪುರಕರ್ ಅವರೂ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜನರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುದೀಪ್ ನಾಗ್ಪುರಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ FMCG ವಿಭಾಗದ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿ2ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.