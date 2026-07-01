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ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಚೀಫ್‌ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಆಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ನಾಗ್ಪುರಕರ್‌ ನೇಮಕ!

ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್‌ ನಾಗ್ಪುರಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಚೀಫ್‌ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:55 PM IST
ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಚೀಫ್‌ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಆಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ನಾಗ್ಪುರಕರ್‌ ನೇಮಕ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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