ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

central government: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ತಂದೆಯ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಈಗ 72 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಜನವರಿ 22, 2015 ರಂದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ - ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ 71.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 5 ರ ನಡುವೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.20 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 250 ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೆಂದರೆ
ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
