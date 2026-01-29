English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

central government: ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌ವೊಂದನ್ನು ತಂದಿದೆ.. ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:41 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
  • ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Trending Photos

KGF ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಧುರಂಧರ್! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್-2
camera icon7
Dhurandhar cinema
KGF ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಧುರಂಧರ್! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್-2
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
camera icon5
Budh Nakshatra Gochar 2026
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Silver price
Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪೇಯಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉದ್ದ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
Hair Growth Tips
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪೇಯಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉದ್ದ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ?ನಿಮಗೆ 72ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂದಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

central government: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ತಂದೆಯ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಈಗ 72 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: 2030ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಜನವರಿ 22, 2015 ರಂದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ - ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ 71.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 5 ರ ನಡುವೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.20 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 250 ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೆಂದರೆ

ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

central governmentofferSukanya Samriddhi Yojana 2026Y Maturity Amount Calculatorsukanya Samriddhi Yojana 72 Lakhs

Trending News