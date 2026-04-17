central railway: ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಒಟ್ಟು 4 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ - ಸಂತ್ರಗಚಿ - ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣ - ಹಿಸಾರ್ - ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ - ಸಂತ್ರಗಚಿ - ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07677, ಮಂಗಳವಾರ, 21-04-26 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಗಚಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07678 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4.45 ಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಗಚಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ-ಸಂತ್ರಗಚಿ-ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ನಲ್ಗೊಂಡ, ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ, ಗುಂಟೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಏಲೂರು, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಸಾಮರ್ಲಕೋಟ, ಎಲಮಂಚಿಲಿ, ದುವ್ವಾಡ, ವಿಜಯನಗರ, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ರಸ್ತೆ, ಪಲಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಖುರ್ದಾ ರಸ್ತೆ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಬಾಲಾಪುರ, ಕಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 2AC, 3AC, ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣ - ಹಿಸಾರ್ - ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 07717 ಮತ್ತು 07718 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೈಲು 07717 ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:40 ಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ಕ್ಕೆ ಹಿಸಾರ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು 07718 ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10 ಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:35 ಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಹಿಸಾರ್ ನಡುವೆ ಓಡುವ 07717 ಮತ್ತು 07718 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಾಮರ್ಲಕೋಟ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ತಾಡೆಪಲ್ಲಿಗುಡೆಂ, ಏಲೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಂಟೂರು, ಮಿರ್ಯಾಲಗುಡ, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಮೇಡ್ಚಲ್, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಬಸರ, ನ್ಯಾನಾಬಾದ್, ನ್ಯಾನಾಬಾದ್, ಬಸರ, ಧರ್ಮಬಾದ್ ವಾಶಿಮ್, ಅಕೋಲಾ, ಶೆಗಾಂವ್, ಮಲ್ಕಾಪುರ್, ಭುಸಾವಲ್, ಜಲಗಾಂವ್, ಅಮಲ್ನೇರ್, ನಂದುರ್ಬಾರ್, ಉದ್ನಾ, ವಡೋದರಾ, ರತ್ಲಾಮ್, ಮಂದಸೌರ್, ನೀಮುಚ್, ಚಿತ್ತೋರ್ಗಢ, ಭಿಲ್ವಾರಾ, ಬಿಜಯನಗರ, ನಾಸಿರಾಬಾದ್, ಅಜ್ಮೀರ್, ಕಿಶನ್ಗಢ, ಫುಲೇರಾ, ಥೇವಲ್ಗರ್, ಸಿಕರ್ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳು, ಸಿಕರ್ ಚಿರಾವಾ, ಲೋಹರು ಮತ್ತು ಸಾದುಲ್ಪುರ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 1AC, 2AC, 3AC, ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಗಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
