ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ! ಯಾರಿವರು ಗೊತ್ತೆ?

Sunetra Pawar : ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೂತನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, ಎನ್ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಅಮರ್ ರಹೇ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸುನೇತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಂತರ ಆರ್ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುನೇತ್ರಾ ಅವರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೂ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್, ಸುನಿಲ್ ತತ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಎನ್ಸಿಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುನೇತ್ರಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿನ್ನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ವಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.