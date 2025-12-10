English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಅವಕಾಶ

ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಪುದುಚೇರಿಯ ಬಾಲಕಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ (ಹಿಂದೂ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 10, 2025, 05:37 PM IST
  • ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು, ಬಾಲಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು
  • “ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?” ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು
  • ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ

ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ನೀಡಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಾಗಲೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್‌ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡದೇ, ಬಾಲಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.“ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆರೆದೇ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ನಂತರ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. “ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?” ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‘ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧಗಳ (ಪ್ರತಿಬಂಧಕ)’ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ

ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಎಸ್‌ಸಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎದ್ದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಪುದುಚೇರಿಯ ಹಿಂದೂ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ-ಅಜ್ಜನೂ ಎಸ್‌ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ (1964 ಮತ್ತು 2002ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು), ಮಕ್ಕಳ ಜಾತಿಯನ್ನು ತಂದೆಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದರೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

