Govt Employees Promotion: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ʼಪ್ರಮೋಷನ್ʼಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ʼಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಹುದ್ದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Supreme Court Verdict On Govt Employees Promotion: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ʼಬಡ್ತಿʼಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ʼಬಡ್ತಿʼ (Promotion) ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿಯ (Govt Employees Promotion) ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Supreme Court) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ (High Court Verdict) ವಿರುದ್ಧ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಪಂಕರ್ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಸಿಹ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕು, ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ..!
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗೆ (Promotion For Government Employees) ಯಾವುದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಸೀಮಿತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಡ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ:
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯಾದಾಗ), ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು ಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವು ನೀತಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾದ ನೀತಿಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗದ ಹೊರತು, ನೌಕರರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ (Karnataka Government Latest Update Regarding Govt Employees Promotion) :
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದೂ ಬಡ್ತಿ (ಪದೋನ್ನತಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ 25 ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು (Additional salary increase for employees) ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1957 ರನ್ವಯ ಜೇಷ್ಠತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.