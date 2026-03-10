English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:37 PM IST
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ
  • ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ
  • ಸೂರ್ಯ, ಜಯ್‌ ಶಾ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

Kirti Azad has expressed criticism: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್‌ ಶಾ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್‌ ಅವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗಿರುವ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್‌ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್‌ ಅವರು, 1983ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್‌ ದೇವ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಾಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಂದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್‌ ಹಾಗೂ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅಥವಾ ಜಯ್‌ ಶಾ ಕುಟುಂಬವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಲೂ ಕಲರ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಸೀರೀಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಟ್ರೋಫಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!

 

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indian Cricket TrophyTeam Represents INDIASurya Kumar YadavSurya Kumar Yadav and Jay Shah temple visitkirti azad on yadav jay shah temple visit

