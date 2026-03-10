T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

Kirti Azad has expressed criticism: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು, 1983ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಂದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಜಯ್ ಶಾ ಕುಟುಂಬವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಟ್ರೋಫಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
SHAME ON TEAM INDIA! 😡
When we won the World Cup under Kapil Dev in 1983, we had Hindu Muslim Sikh and Christian in the team.
We brought the trophy to our religious birth place our motherland India Bharat Hindustan
Why The Hell Is The Indian Cricket Trophy is being Dragged.…
— Kirti Azad (@KirtiAzaad) March 9, 2026