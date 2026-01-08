ಭಾರತದ "ಸ್ವೀಟ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌" ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Sweet Capital of India: ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ಬಯಲ್ಲಿ ನೀರೋರುವುದಂತೂ ಖಚಿತ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ಸಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಜನಪ್ರೀಯ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ತಯರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೂ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆತ್ರೇಯಪುರಂ ಎಂಬ ಪದವು ಪುತ್ರರೇಕುಲಂ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಸಿಹಿ ನಗರಿ ಎಂದು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ?
ದೇಶದ ಒಂದು ನಗರವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಳಾಸವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಗರವನ್ನು ಈಗ ಭಾರತದ ಸಿಹಿ ನಗರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಜಾ ಪನೀರ್, ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಸಗುಲ್ಲಾ
ತಾಜಾ ಪನೀರ್, ರವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮೃದುವಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲು, ಇದನ್ನು ರವೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ನೊಂದಿಗೆ ದುಂಡಗಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿಯ ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಿಹಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯು GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಂದೇಶ್:
ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಗಾಳಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಿಶ್ತಿ ದೋಯಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಿಶ್ತಿ ದೋಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಕೆನೆಭರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾದ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಫ್ರೇಗ್ರನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವೂ ಆಗಿದೆ.
ಚೋಮ್ಚೋಮ್
ಈ ಅಂಡಾಕಾರದ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಚೋಮ್ ಚೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರುಚಿಗೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಲೆನ್ ಗುರ್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು
ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ. ಇದನ್ನು ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಲೆನ್ ಗುರ್ ಸಂದೇಶ್ ನಿಂದ ನೋಲೆನ್ ಗುರ್ ರೋಸಗುಲ್ಲಾದವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸುವ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.