/ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತ ಘೋಷಣೆ

Tamil Nadu Budget 2026 : ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (ನಟ ವಿಜಯ್) ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು (2026-27) ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಎನ್. ಮಾರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 'ತಾಯ್ ಮಾಮನ್ ತಂಗ ಮೋದಿರಮ್' ಯೋಜನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹560 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಅಣ್ಣನ್ ಸೀರ್' ಯೋಜನೆ: ಅರ್ಹ ಯುವತಿಯರ ಮದುವೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 8 ಗ್ರಾಂ (1 ಸವರನ್) ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹812 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್: 'ವೆಟ್ರಿ ಮಡಿಕಣಿನಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲು ₹2,000 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 11 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವಿತರಿಸಲು ₹277 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ 1,000 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹13,561 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹21,524 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಅರಿವಗಮ್' ಹೆಸರಿನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಐ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಾರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ...