Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 : ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದ್ದು? ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಮ್ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 : ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026 ರ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ರಂಗಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜು ಮತಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಲನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ:
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ', ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಪುದುಮೈ ಪೆನ್ನ್' ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ತಮಿಳ್ ಪುತಲ್ವನ್' ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡದಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕತ್ವವು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ:
ಪ್ರಧಾನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕೊಂಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ - ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಬೆಂಬಲವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ:
ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಥವಾ 'ಆಘಾತ ತರಂಗ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಗಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಷವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಬೃಹತ್ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವು ತಟಸ್ಥ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
ನಾಮ್ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ :
ಸೀಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಾಮ್ ತಮಿಳರ್ ಕಚ್ಚಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ "ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು" ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತ ಪಾಲನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷವು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರವೇಶವು ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಅಚಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮತ ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯಾರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 140 ರಿಂದ 162 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 52 ರಿಂದ 74 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು 13 ರಿಂದ 33 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.