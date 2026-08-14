/ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ‘ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿ’! ನೀಟ್ ತರಬೇತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ

ತಮಿಳುನಾಡು : ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥಕ್ಕಲೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ (NEET) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೀಡಿಯೊ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ 'ಟಾಸ್ಮ್ಯಾಕ್' (TASMAC) ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ : ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪೋಲಿಸ್ ತನಿಖೆ- ವರ್ಗಾವಣೆ : ಥಕ್ಕಲೈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಇವಾಂಜೆಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ನ ವಡಸ್ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಡಸ್ಸೇರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಥಕ್ಕಲೈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹಾಗೂ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ : ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ (ಆಪ್ತಸಲಹೆ) ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.