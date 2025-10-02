2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್.. ಖಚಿತ ಸೀಟು ಸಿಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ತುರ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ..? ಆಗ ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು 120 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ.. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವಾಗ ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ರಹಿತ (ಸ್ಲೀಪರ್) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ
ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಓಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
IRCTC ಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸಿನಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ. ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾವತಿಸಲು UPI ಅಥವಾ IRCTC ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸಿ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ರೈಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಶುಲ್ಕ: ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂ., ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 300 ರಿಂದ 500 ರೂ.
ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ: ದೃಢಪಡಿಸಿದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ: ಈಗ ತತ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಜೆಂಟರು ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.