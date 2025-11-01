English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tax free state: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ — ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಫ್ರೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:01 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ PAN ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
  • ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಫ್ರೀ

Tax free state: ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಫ್ರೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 371(F) ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 10(26AAA) ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುಮಾರು 330 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 1975ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾದರೂ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ PAN ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2008ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಹೊರತಾಗಿ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ — ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ನೀಡಿದ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.
 

